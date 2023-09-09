На ЗАЭС временно сократят численность персонала из-за риска украинских атак

Представители МАГАТЭ заявили, что за последнюю неделю не раз слышали звуки взрывов близ станции.
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре приняло решение сократить численность персонала на объекте из-за высокого риска провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом уже уведомили представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление от лица организации.
«Команда экспертов МАГАТЭ была проинформирована о том, что ЗАЭС приняла решение временно сократить численность персонала на объекте до минимального уровня в течение ближайших нескольких дней, опасаясь роста риска военных действий в регионе», — сказано в этом заявлении.
Отмечается также, что эксперты МАГАТЭ, работающие в районе ЗАЭС, за последние семь дней неоднократно слышали звуки взрывов в окрестностях. Ни один удар не стал фатальным, станция не пострадала, однако на рабочих местах в ближайшее время останется минимальное количество сотрудников, так как не исключен рост военной активности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как киевский режим пытался дискредитировать Вооруженные силы (ВС) РФ во время визита инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС. Несмотря на провокации с имитированием взрывов по пути следования делегации, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей международной миссии на станцию.
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