Военные «Западной» группировки улучшили положение на купянском направлении

МО РФ: бойцы «Западной» группировки улучшили положение на купянском направлении
Фото, видео: Александр Река / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Солдаты ВС РФ пресекли попытку контратаки ВСУ.
Подразделения «Западной» группировки войск России упрочили свое положение на купянском направлении. С соответствующим сообщением выступили в Минобороны.
По предварительной информации, активные действия бойцов позволили отодвинуть войска страны-соперника с их стратегической точки. Освободившаяся территория была тут же адаптирована российскими солдатами, что позволило им подготовить площадку для нового, еще более успешного маневра.
Только за последнюю неделю данном направлении солдаты из России отразили 22 атаки, в ходе которых противник потерял 425 военных, восемь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и пикапов, а также 15 артиллерийских орудий.
С 24 февраля 2022 года Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Власти ДНР и ЛНР обратились за помощью в связи с участившимися атаками со стороны украинских боевиков, которые не давали местным жителям покоя последние девять лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ улучшили положение в районе Клещеевки в ДНР.
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