Военные «Западной» группировки улучшили положение на купянском направлении

|
Алина Крылова
Алина Крылова 40 0

МО РФ: бойцы «Западной» группировки улучшили положение на купянском направлении

Фото, видео: Александр Река / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Солдаты ВС РФ пресекли попытку контратаки ВСУ.

Подразделения «Западной» группировки войск России упрочили свое положение на купянском направлении. С соответствующим сообщением выступили в Минобороны.

По предварительной информации, активные действия бойцов позволили отодвинуть войска страны-соперника с их стратегической точки. Освободившаяся территория была тут же адаптирована российскими солдатами, что позволило им подготовить площадку для нового, еще более успешного маневра.

Только за последнюю неделю данном направлении солдаты из России отразили 22 атаки, в ходе которых противник потерял 425 военных, восемь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и пикапов, а также 15 артиллерийских орудий.

С 24 февраля 2022 года Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Власти ДНР и ЛНР обратились за помощью в связи с участившимися атаками со стороны украинских боевиков, которые не давали местным жителям покоя последние девять лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ улучшили положение в районе Клещеевки в ДНР.

Тема:
Спецоперация
9 сент
На саммите G20 выработали компромиссные формулировки по Украине
9 сент
ВС РФ предотвратили попытки диверсантов ВСУ форсировать Днепр
9 сент
Российские военные отразили 39 атак ВСУ в районах Работино и Вербового за неделю
9 сент
В Крыму корабли Черноморского флота за неделю ликвидировали три катера ВСУ
9 сент
За неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по военным объектам ВСУ
9 сент
Есть условие: в США заявили о желании украинцев пойти на компромисс с Россией
9 сент
«Попали в зависимость»: политика Маска поставила ВСУ в неудобное положение
9 сент
Российские Т-80БВ и Су-25 уничтожают технику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
9 сент
Симоньян: РФ должна предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ
9 сент
На ЗАЭС временно сократят численность персонала из-за риска украинских атак
+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
Один среди вещей: брат актера Евгения Панферова таинственно погиб в Москве
14:51
Число погибших из-за землетрясения в Марокко превысило 800
14:40
«Неизвестно, что будет громче!» — SHAMAN совершил полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона
14:20
«С чудовищными переломами»: Наталья Штурм вспомнила как попала в беду в горах
14:02
На саммите G20 выработали компромиссные формулировки по Украине
13:53
Путин и Собянин открыли четвертый диаметр наземного метро Москвы

Сейчас читают

Бунтарка-дочь Глюкозы ошарашила жуткими снимками
Российские Т-80БВ и Су-25 уничтожают технику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
Любовь Успенская готовится стать бабушкой: «Намечается в ближайшее время»
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России