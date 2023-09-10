Минобороны раскрыло число боевиков ВСУ на трех потопленных катерах Willard

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38 0

Минобороны: на потопленных в Черном море катерах ВСУ находилось до 36 боевиков

Минобороны раскрыло число боевиков ВСУ на трех потопленных катерах Willard

Фото: www.globallookpress.com / George Zakharchuk

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Тема:
Спецоперация

Враг предпринял попытку атаки в темное время суток, но был своевременно ликвидирован.

До 36 украинских нацистов могло находиться на уничтоженных катерах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации на фронте.

Речь идет об инциденте, произошедшем недалеко от острова Змеиный в Черном море. Российский Морской флот ликвидировал три катера американского производства Willard вместе с украинским экипажем.

«Общей численностью до 36 военнослужащих», — уточнили в оборонном ведомстве.

Сообщение об уничтожении вражеских судов поступило минувшей ночью. Было установлено, что боевики ВСУ под покровом ночи двигались в сторону крымского побережья.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму корабли Черноморского флота за минувшую неделю ликвидировали три катера ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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