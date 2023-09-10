Явка на выборах мэра Москвы на вечер 10 сентября составила 41,4%

Явка на выборах мэра столицы по состоянию на 18:00 мск составила 41,4%. Об этом свидетельствуют данные на экранах в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

«Выборы мэра Москвы. Статистика по дням голосования. 10 сентября. 10:00 — 34,7%; 12:00 — 36,3%; 15:00 — 39,1%; 18:00 — 41,4%», — показано на экранах.

Свои голоса уже отдали свыше 2,7 миллиона жителей Москвы. Зампред ЦИК Николай Булаев в беседе с журналистами заявил, что выборы проходят организовано, жалоб и замечаний почти нет.

Сегодня, 10 сентября, проходит основной и заключительный день голосования. В 25 регионах страны применены технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Прием заявлений для участия в онлайн-голосовании уже завершен.

Москвичи выбирают мэра города, а также депутатов в 13 муниципальных образований. В этом году впервые в голосовании принимают участие и новые регионы РФ. Жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей предстоит избрать губернаторов, а также состав местных парламентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что электоральный эксперт из Испании высоко оценил прозрачность и организацию выборов в новых регионах России.