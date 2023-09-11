ЗРК «Тор-М1» — сверхнадежный щит! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 1 101 0

Минобороны показало кадры работы ЗРК «Тор-М1» на купянском направлении

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силы продолжают громить противника.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

ЗРК «Тор-М1» — сверхнадежный щит

Расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» «сканируют» небо в круглосуточном режиме на всех участках фронта, обеспечивая тем самым нашим войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника.

ЗРК могут поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей — самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и даже баллистические ракеты.

Так, на кадрах показана работа расчета на купянском направлении. Бойцы отработали по воздушным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

САУ «Гиацинт-С» в деле

Расчеты самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С» тоже выполняют боевые задачи на всех участках фронта — ежедневно уничтожают опорные пункты и боевую технику ВСУ, поддерживая тем самым действия штурмовых подразделений.

На кадрах показана работа артиллеристов на краснолиманском направлении.

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