Минобороны показало кадры работы ЗРК «Тор-М1» на купянском направлении
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы продолжают громить противника.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
ЗРК «Тор-М1» — сверхнадежный щит
Расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» «сканируют» небо в круглосуточном режиме на всех участках фронта, обеспечивая тем самым нашим войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника.
ЗРК могут поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей — самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и даже баллистические ракеты.
Так, на кадрах показана работа расчета на купянском направлении. Бойцы отработали по воздушным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ).
САУ «Гиацинт-С» в деле
Расчеты самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С» тоже выполняют боевые задачи на всех участках фронта — ежедневно уничтожают опорные пункты и боевую технику ВСУ, поддерживая тем самым действия штурмовых подразделений.
На кадрах показана работа артиллеристов на краснолиманском направлении.
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