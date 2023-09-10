Избирательные участки закрылись в Центральной России в Единый день голосования

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 7 0

Завершился основной и заключительный день выборов.

Избирательные участки закрылись в Центральной России в Единый день голосования

Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

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Тема:
Выборы мэра Москвы — 2023

Избирательные участки в Центральной России, где выбирали глав регионов, а также депутатов заксобраний и народных советов, закрылись.

В 20:00 прекратили работу пункты для голосования в Московской, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областях.

На избирательных участках Москвы голосование также завершилось. Жители столицы в течение трех дней выбирали мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов.

Также избирательные участки закрылись в регионах, где проходили выборы в законодательные органы власти. В их числе Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области, жители которых впервые участвовали во всероссийском голосовании.

Сегодня, 10 сентября, проходит основной и заключительный день голосования. В 25 регионах страны применены технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что явка на выборах мэра Москвы на вечер 10 сентября составила 41,4%.

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