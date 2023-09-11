Поражают противника точными ударами: как работают «Искандеры» в зоне спецоперации

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Комплексы «Искандер» бьют точными ударами по технике ВСУ в зоне спецоперации

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российское вооружение с легкостью уничтожает технику ВСУ, в том числе подаренную Западом.

Они способны атаковать объекты в глубоком тылу противника, оставаясь при этом за сотни километров от целей. Оперативно-тактический комплекс «Искандер» в ходе спецоперации уничтожает самые важные объекты ВСУ. Засечь его ракеты невозможно, а удары, как говорят военные, наносятся с хирургической точностью. За работой расчета наблюдала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова. Все подробности — в ее репортаже.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
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