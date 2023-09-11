«Поставили на карту все»: Захарова об экономике США

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 66 0

Захарова об экономике США: они поставили на карту все

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
ВЭФ-2023

Американцы выбрали неверный путь развития своей страны. К чему это приведет?

США сегодня утратили свое влияние на мировой арене, поставив на карту все. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Дипломат отметила, что американцы выстроили «натоцентричную ось зла», где позитивной повестке нет места. Кроме того, США отказались от сотрудничества и взаимодействия в рамках взаимного уважения. Именно это привело к утрате их позиций в мире, подчеркнула Захарова.

«Они (США. — Прим. ред.) поставили на карту все, причем сделали это инициативно, никто не припирал к стене, им никто не ставил никаких ультиматумов», — добавила дипломат.

Захарова между тем выразила сожаление, что США избрали неверный путь, путь махинаций, интриг и разрушительной повестки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные эксперты ошибались, будучи уверенными в том, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте.

Тема:
ВЭФ-2023
11 сент
Укрепление международных связей: генпрокурор РФ встретился с коллегой из Мьянмы
11 сент
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
11 сент
«Россети» введут магистральные транзиты для объединения систем Сибири и Востока
11 сент
«Это очевидно»: Орешкин назвал сроки стабилизации курса рубля
11 сент
Разговор на равных: как на ВЭФ создают новые логистические цепочки
11 сент
РФПИ проинвестирует производство лекарственных средств и фармсубстанций
11 сент
Сброс воды с «Фукусимы» сравнили с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки
11 сент
Россия предложила ряду стран Ближнего Востока отменить визовый режим
11 сент
Только вперед: на ВЭФ-2023 обсудят миграционный потенциал Дальнего Востока
11 сент
«Это наше ноу-хау»: на ВЭФ показали результаты развития Северного морского пути
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:56
Более миллиона россиян проголосовали онлайн на прошедших выборах
12:50
«Сильное давление»: Еврокомиссия озвучила главные риски для экономики ЕС
12:44
Раскрыты подробности смерти москвички после употребления арбуза
12:41
Памфилова назвала явку на региональных выборах рекордной с 2017 года
12:38
Глава РЖД Белозеров: перевозки с Китаем выросли на 26%
12:35
Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах города

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
Жертв может быть больше: новые детали таинственной смерти школьницы с Урала
Подросток с ножом напал на собственную школу в Ростовской области
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России