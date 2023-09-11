«Поставили на карту все»: Захарова об экономике США

Захарова об экономике США: они поставили на карту все
Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru
Американцы выбрали неверный путь развития своей страны. К чему это приведет?
США сегодня утратили свое влияние на мировой арене, поставив на карту все. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Дипломат отметила, что американцы выстроили «натоцентричную ось зла», где позитивной повестке нет места. Кроме того, США отказались от сотрудничества и взаимодействия в рамках взаимного уважения. Именно это привело к утрате их позиций в мире, подчеркнула Захарова.
«Они (США. — Прим. ред.) поставили на карту все, причем сделали это инициативно, никто не припирал к стене, им никто не ставил никаких ультиматумов», — добавила дипломат.
Захарова между тем выразила сожаление, что США избрали неверный путь, путь махинаций, интриг и разрушительной повестки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные эксперты ошибались, будучи уверенными в том, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте.
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