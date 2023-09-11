Укрепление международных связей: генпрокурор РФ встретился с коллегой из Мьянмы

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 15 0

Генпрокурор Краснов рассказал о программе сотрудничества между Россией и Мьянмой

Укрепление международных связей: генпрокурор РФ встретился с коллегой из Мьянмы

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РФ

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Тема:
ВЭФ-2023

Министр по правовым вопросам Республики Союз Мьянма Тиада У прибыла на Восточный экономический форум.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился с коллегой из Мьянмы Тиадой У. Как сообщает Генпрокуратура РФ, встреча прошла во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В ходе беседы Игорь Краснов отметил актуальность вопросов соблюдения прав предпринимателей и инвесторов наших государств в сфере реализации экономических отношений России и Мьянмы, в том числе, роста товарооборота между странами. А также обратил внимание на важность ВЭФ, который в эти дни проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, который дает возможность специалистам обменяться опытом и мнениями в самых разных областях.

«На этой авторитетной международной площадке не только заключаются экономические контракты, но и укрепляются связи по самым разным направлениям, в том числе в сфере прокурорской деятельности. И наша с Вами встреча на полях форума — тому подтверждение», — рассказал Краснов.

Также генпрокурор добавил, что Россия готова способствовать обучению молодых людей из Мьянмы, которые выразят желание получить высшее юридическое образование в нашей стране, что, безусловно, плодотворно скажется на дальнейшем укреплении дружественных связей между нашими государствами. И рассказал о программе сотрудничества между Генеральной прокуратурой РФ и Министерством по правовым вопросам Республики Союз Мьянма на ближайшие два года, целью которой является дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Министр по правовым вопросам, гепрокурор Мьянмы Тиада У прибыла на Восточный Экономический форум, который является одной из крупнейших российских международных площадок, принимающих зарубежных гостей в ежегодном формате с 2015 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Орешкин назвал сроки стабилизации курса рубля.

Тема:
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