Укрепление международных связей: генпрокурор РФ встретился с коллегой из Мьянмы

Генпрокурор Краснов рассказал о программе сотрудничества между Россией и Мьянмой
Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РФ
Министр по правовым вопросам Республики Союз Мьянма Тиада У прибыла на Восточный экономический форум.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился с коллегой из Мьянмы Тиадой У. Как сообщает Генпрокуратура РФ, встреча прошла во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
В ходе беседы Игорь Краснов отметил актуальность вопросов соблюдения прав предпринимателей и инвесторов наших государств в сфере реализации экономических отношений России и Мьянмы, в том числе, роста товарооборота между странами. А также обратил внимание на важность ВЭФ, который в эти дни проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, который дает возможность специалистам обменяться опытом и мнениями в самых разных областях.
«На этой авторитетной международной площадке не только заключаются экономические контракты, но и укрепляются связи по самым разным направлениям, в том числе в сфере прокурорской деятельности. И наша с Вами встреча на полях форума — тому подтверждение», — рассказал Краснов.
Также генпрокурор добавил, что Россия готова способствовать обучению молодых людей из Мьянмы, которые выразят желание получить высшее юридическое образование в нашей стране, что, безусловно, плодотворно скажется на дальнейшем укреплении дружественных связей между нашими государствами. И рассказал о программе сотрудничества между Генеральной прокуратурой РФ и Министерством по правовым вопросам Республики Союз Мьянма на ближайшие два года, целью которой является дальнейшее развитие двусторонних отношений.
Министр по правовым вопросам, гепрокурор Мьянмы Тиада У прибыла на Восточный Экономический форум, который является одной из крупнейших российских международных площадок, принимающих зарубежных гостей в ежегодном формате с 2015 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что Орешкин назвал сроки стабилизации курса рубля.
- 11 сент
- Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
- 11 сент
- «Россети» введут магистральные транзиты для объединения систем Сибири и Востока
- 11 сент
- «Это очевидно»: Орешкин назвал сроки стабилизации курса рубля
- 11 сент
- «Поставили на карту все»: Захарова об экономике США
- 11 сент
- Разговор на равных: как на ВЭФ создают новые логистические цепочки
- 11 сент
- РФПИ проинвестирует производство лекарственных средств и фармсубстанций
- 11 сент
- Сброс воды с «Фукусимы» сравнили с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки
- 11 сент
- Россия предложила ряду стран Ближнего Востока отменить визовый режим
- 11 сент
- Только вперед: на ВЭФ-2023 обсудят миграционный потенциал Дальнего Востока
- 11 сент
- «Это наше ноу-хау»: на ВЭФ показали результаты развития Северного морского пути
Читайте также
60%
-0.28 104.89
-0.39
Нашли ошибку?