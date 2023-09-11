Найдется место? Песков оценил перспективы «врагов» быть снова принятыми в России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

Песков: для уехавших из России врагов вряд ли найдется место в стране

Найдется место? Песков оценил перспективы «врагов» быть снова принятыми в России

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
ВЭФ-2023 Спецоперация

Представитель Кремля призвал не «преувеличивать» число недоброжелателей.

Россияне, которые превратились во врагов страны, вряд ли смогут найти себе место на Родине. Таким мнением пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился с журналистами на полях Восточного экономического форума.

Официальный представитель Кремля спрогнозировал, что граждане РФ, покинувшие страну после начала спецоперации или мобилизации, вскоре могут захотеть вернуться обратно. Исключения составят лишь те, кто на чужбине превратился в настоящих врагов Отечества, считает он.

«Для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на Родине», — прокомментировал Песков в беседе с РБК.

Пресс-секретарь президента сделал важную пометку. По его словам, не стоит преувеличивать число недоброжелателей страны.

VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 10 сентября. Он продлится до 13 числа. Программа будет насыщенная — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами. Также состоится пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле раскрыли содержание речи Путина на пленарной сессии ВЭФ-2023.

Тема:
ВЭФ-2023
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