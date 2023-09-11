В России предложили снизить ставки ипотеки при покупке большой квартиры

Как это скажется на рынке недвижимости?
Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer
Снижение ипотечной ставки может позволить застройщикам возводить больше домов с просторными квартирами. Таким мнением поделился генеральный директор государственной компании «Дом. РФ» Виталий Мутко в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он обратил внимание, что сегодня более половины квартир в новостройках — однокомнатные. В таких условиях сложно жить большим семьям с детьми, отметил Мутко. Однако выход есть — удешевление ипотеки позволит потребителям покупать квартиры побольше, а спрос, как известно, рожает предложение.
«Я вообще предлагал и предлагаю сейчас — надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем», — прокомментировал гендиректор «Дом. РФ» в ходе своего выступления на сессии «Строить больше, комфортнее и красивее».
VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 10 сентября. Он продлится до 13 числа. Программа будет насыщенная — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами. Также состоится пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина.
ВЭФ с 2015 года собирает гостей со всего мира на своей площадке на острове Русский в Приморском крае. Форум стал одним из крупнейших. Главной темой текущего года станет «Путь к сотрудничеств, миру и процветанию».
Ранее 5-tv.ru писал, что в стране зафиксировали рекордный рост объема кредитов у населения.
- 11 сент
- «Встретиться один на один»: зачем Ким Чен Ын собирается в Россию
- 11 сент
- На ВЭФ назвали приоритетные направления сотрудничества России и стран АСЕАН
- 11 сент
- Спрос на жилье в России может упасть на 20%
- 11 сент
- «От него многое зависит»: глава ТПП Катырин оценил перспективы цифрового рубля
- 11 сент
- Найдется место? Песков оценил перспективы «врагов» быть снова принятыми в России
- 11 сент
- В Минэкономразвития раскрыли план по укреплению рубля: верным курсом
- 11 сент
- ЦБ: предложение о лимите на вывод рублей за границу требует обсуждения
- 11 сент
- В Кремле раскрыли содержание речи Путина на пленарной сессии ВЭФ
- 11 сент
- Укрепление международных связей: генпрокурор РФ встретился с коллегой из Мьянмы
- 11 сент
- Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Читайте также
60%
-0.28 104.89
-0.39
Нашли ошибку?