В России предложили снизить ставки ипотеки при покупке большой квартиры

Снижение ипотечной ставки может позволить застройщикам возводить больше домов с просторными квартирами. Таким мнением поделился генеральный директор государственной компании «Дом. РФ» Виталий Мутко в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он обратил внимание, что сегодня более половины квартир в новостройках — однокомнатные. В таких условиях сложно жить большим семьям с детьми, отметил Мутко. Однако выход есть — удешевление ипотеки позволит потребителям покупать квартиры побольше, а спрос, как известно, рожает предложение.

«Я вообще предлагал и предлагаю сейчас — надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем», — прокомментировал гендиректор «Дом. РФ» в ходе своего выступления на сессии «Строить больше, комфортнее и красивее».

VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 10 сентября. Он продлится до 13 числа. Программа будет насыщенная — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами. Также состоится пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина.

ВЭФ с 2015 года собирает гостей со всего мира на своей площадке на острове Русский в Приморском крае. Форум стал одним из крупнейших. Главной темой текущего года станет «Путь к сотрудничеств, миру и процветанию».

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