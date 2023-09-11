В России предложили снизить ставки ипотеки при покупке большой квартиры

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Как это скажется на рынке недвижимости?

В России предложили снизить ставки ипотеки при покупке большой квартиры

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
ВЭФ-2023

Снижение ипотечной ставки может позволить застройщикам возводить больше домов с просторными квартирами. Таким мнением поделился генеральный директор государственной компании «Дом. РФ» Виталий Мутко в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он обратил внимание, что сегодня более половины квартир в новостройках — однокомнатные. В таких условиях сложно жить большим семьям с детьми, отметил Мутко. Однако выход есть — удешевление ипотеки позволит потребителям покупать квартиры побольше, а спрос, как известно, рожает предложение.

«Я вообще предлагал и предлагаю сейчас — надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем», — прокомментировал гендиректор «Дом. РФ» в ходе своего выступления на сессии «Строить больше, комфортнее и красивее».

VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 10 сентября. Он продлится до 13 числа. Программа будет насыщенная — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами. Также состоится пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина.

ВЭФ с 2015 года собирает гостей со всего мира на своей площадке на острове Русский в Приморском крае. Форум стал одним из крупнейших. Главной темой текущего года станет «Путь к сотрудничеств, миру и процветанию».

Ранее 5-tv.ru писал, что в стране зафиксировали рекордный рост объема кредитов у населения.

Тема:
ВЭФ-2023
11 сент
«Встретиться один на один»: зачем Ким Чен Ын собирается в Россию
11 сент
На ВЭФ назвали приоритетные направления сотрудничества России и стран АСЕАН
11 сент
Спрос на жилье в России может упасть на 20%
11 сент
«От него многое зависит»: глава ТПП Катырин оценил перспективы цифрового рубля
11 сент
Найдется место? Песков оценил перспективы «врагов» быть снова принятыми в России
11 сент
В Минэкономразвития раскрыли план по укреплению рубля: верным курсом
11 сент
ЦБ: предложение о лимите на вывод рублей за границу требует обсуждения
11 сент
В Кремле раскрыли содержание речи Путина на пленарной сессии ВЭФ
11 сент
Укрепление международных связей: генпрокурор РФ встретился с коллегой из Мьянмы
11 сент
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:58
Администратора «Кремлевской прачки» оставили под арестом на три месяца
15:56
Путин принял участие в церемонии имянаречения двух арктических танкеров
15:54
Российской делегации выдали визы США для участия в сессии Генассамблеи ООН
15:50
Ему было 79 лет: в Шотландии умер «отец» овечки Долли
15:43
«Прежней уже не будет»: невестка раскрыла жуткие подробности состояния Светличной
15:41
«Встретиться один на один»: зачем Ким Чен Ын собирается в Россию

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
«Друг» Сталина, предсказавший сильную Россию: загадка феномена Вольфа Мессинга
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
Юта о плохой музыке: «Прежде чем начать ругаться, посмотри внутрь себя»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России