«Пусть отменят запрет»: Путин назвал условие переговоров с Украиной

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 70 0

Путин: США должны отменить указ Зеленского, запрещающий переговоры с Россией

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Гучек; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2023

Президент Украины запретил сам себе и всем своим подчиненным вести переговоры с Россией. Как разрешить ситуацию?

Если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть отменят указ президента Зеленского, запрещающий вести эти переговоры. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин, выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) во Владивостоке.

«Он (президент Украины Владимир Зеленский- Прим. ред.) запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Для начала, как первый шаг, пусть отменят этот указ», — заявил Путин.

При этом, отметил глава государства, прекратить боевые действия не предоставляется возможным, потому что украинские боевики по-прежнему пытаются вести контрнаступление.

Во Владивостоке продолжает свою работу VIII Восточный экономический форум, стартовавший 10 сентября. Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной. Ежегодный форум станет уже девятым по счету.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Блинкен заявил о готовности Украины к переговорам с Россией.

Тема:
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