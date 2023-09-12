«Главный фундамент»: в Росатоме раскрыли основу отношений РФ и Индии

В «Росатоме» назвали энергоресурсы основой отношений России и Индии
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Планируется, что с течением времени торговые отношения двух государств выйдут на новый уровень развития.
Энергоресурсы станут фундаментом формирования отношений России и Индии в ближайшей перспективе. С таким заявлением по итогам сессии «Россия — Индия» в рамках ВЭФ-2023 выступил представитель по вопросам развития Арктики госкорпорации «Росатом» Владимир Панов.
По словам предпринимателя, не так давно Россия получила возможность развивать новые проекты в арктической зоне. Это, в свою очередь, позволяет «Росатому» поставлять из этой зоны ценные ресурсы. Закономерным следствием развития в этом направлении стал рост объемов грузовой базы, которая обязательно привлечет к тесному сотрудничеству индийскую стороную
Примечательно, что на сегоднядний день Индия уже является одним из крупнейших покупателей российской нефти, и это не предел.
«Также, безусловно, формируется и входящий грузопоток в нашу страну, например фармацевтической продукции», — добавил Панов.
В довершение спецпредставитель «Росатома» подчеркнул, что сейчас наступает новый этап развития торговых отношений между Россией и Индией. Торговые связи обещают быть долгосрочными.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия подтвердила добрые намерения в адрес Индии, поздравив ее с первым космическим аппаратом на южном полюсе Луны.
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