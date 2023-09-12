Минобороны РФ: украинские беспилотники пытались атаковать Белгородскую область
Минобороны РФ: силами российского ПВО уничтожены украинские БЛПА
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Террористическая атака дронов предотвращена российскими ПВО.
Во вторник, 12 сентября, силами противовоздушной обороны России была пресечена попытка атаки беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщает министерство обороны РФ.
По информации ведомства, киевский режим отправил свои БПЛА в 13 часов 30 минут по московскому времени. Террористическую атаку предотвратили дежурные силы ПВО, которые уничтожили аппараты над территорией региона.
В этот же день украинские беспилотники дважды атаковали объекты в Курской области, в результате чего в промышленном здании на улице Ленина выбиты стекла в окнах, также повреждена крыша. К счастью, пострадавших в результате атаки нет.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Рыльске с украинского дрона было сброшено взрывное устройство.
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