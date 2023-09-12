Российские военные впервые уничтожили турецкую РСЗО T-122 Sakaraya в рамках СВО
В Минобороны сообщили об успехах российской армии за минувшие сутки.
Фото: © РИА Новости
Вооруженные силы РФ впервые с начала спецоперации ликвидировали реактивную систему залпового огня Т-122 Sakarya, произведенную в Турции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Турецкая техника была разбита на купянском направлении. Кроме того на данном участке фронта, российские военные уничтожили три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также две гаубицы — французскую TRF1 и Д-20.
Урон был нанесен не только технике, но и живой силе противника. ВСУ потеряли до 25 боевиков, уточнили в оборонном ведомстве.
В Минобороны обратили внимание на то, что ВС РФ удалось добиться результатов благодаря слаженным действиям авиации и артиллерии. Российские подразделения разбили вражеские силы в районе населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка и Загоруйковка в Харьковской области.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области.
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