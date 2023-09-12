В Лондоне назвали причину потерь ВСУ 40% беспилотников
Глава Генштаба Британии Сандерс: Киев теряет 40% дронов из-за ошибок пилотов
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev
Британские военные шокированы уровнем подготовки украинских операторов дронов.
Украинские боевики теряют около 40% дронов в боевых действиях из-за ошибок пилотов. Об этом заявил начальник британского генштаба Патрик Сандерс, выступая на международной выставке вооружений в Лондоне.
«Я шокирован тем, что в развивающейся кампании Украины по использованию дронов 40% потерь связаны с ошибкой пилота», — цитирует Сандерса ТАСС.
По словам военного, в условиях ожесточенной борьбы, когда автоматика дает сбой, на первый план выходит мастерство операторов. Поэтому армии необходимы специалисты в киберсфере для управления дронами.
Сандерс добавил, что Вооруженные силы Великобритании планируют увеличивать количество беспилотников. К концу текущего года будет сформирована новая группа дронов в составе Объединенного авиационного командования, заявил глава британского генштаба.
На днях издание Business Insider написало, что российская армия научилась эффективно глушить украинские беспилотники. В материале говорится, что теперь операторы дронов вынуждены сильно рисковать, приближаясь к линии фронта, тогда как раньше они могли находиться в нескольких километрах от «нуля». Виной тому — развернутые ВС РФ средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и действия российских кибергрупп.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области.
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