Переговоры Путина и Ким Чен Ына перешли в формат тет-а-тет

Переговоры президента РФ Владимир Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына продолжились в формате тет-а-тет.

До этого встреча проходила в расширенном составе. Участие в ней принимали главы российских Минобороны и МИД Сергей Шойгу и Сергей Лавров, а также вице-премьеры Марат Хуснуллин, Денис Мантуров и Алексей Оверчук.

Кроме того, на переговорах присутствовали министр транспорта Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча Путина и Ким Чен Ына проходит на космодроме Восточный в Амурской области. Что конкретно обсуждают главы двух государств, пока держится в строжайшем секрете.

Переговоры начались после осмотра лидерами двух стран космодрома Восточный. Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2» и посетили цех, в котором собирают ракеты-носители семейства «Ангара». Президент РФ в ходе экскурсии отметил большой интерес северокорейского коллеги к российской ракетной технике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын в ходе встречи с Путиным назвал отношения с Россией главным приоритетом для КНДР.