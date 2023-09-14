Украинские боевики устроили «матч смерти» со школьниками, как немцы в 1942-м

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Рита Миронова
Рита Миронова 412 0

Учитель из ЛНР рассказал, что «Айдар»* устроил «матч смерти» со школьниками

Украинские боевики устроили «матч смерти» со школьниками, как немцы в 1942-м

Фото: Reuters / ANNEGRET HILSE

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Тема:
Спецоперация

Хорошие игроки националистов не устраивали.

Боевики националистического формирования «Айдар»* устроили со школьниками из Луганской народной республики (ЛНР) «матч смерти», который в 1942 году проводили немцы в оккупированном Киеве. Подробностями произошедшего с РИА Новости поделился преподаватель местной школы.

Футбольный матч между детьми и украинскими националистами состоялся в 2017 году в Чабановке. Среди батальона «Айдар»*, как помнит учитель, были взрослые пьяные мужчины, которые требовали выставить против них футбольную команду из пятого-шестого класса.

«И мы играли с ними в футбол. Я был судьей. Да, я немножко там, конечно, вступался за своих учеников, их специально сбивали, плевали им в лицо, в затылок сбивали, толкали», — рассказал собеседник.

Хорошие игроки украинских боевиков не устраивали, и одному из мальчиков специально повредили ногу. Однако школьники из Луганска все же смогли одержать победу. Правда, потом им хотели отомстить.

«Мне выговор сделали, что я не так себя повел, что не дал выиграть батальону „Айдар“*, а победители наши местные ребята. Так закончилась эта игра, родители до сих пор благодарны, что мы так закончили эту встречу», — отметил учитель.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевикам «Айдара»* поставляли луганских девушек-сирот для нездоровых развлечений.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ

Тема:
Спецоперация
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