Затянули пояса: Пентагон создаст группу по контролю за помощью Украине

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Пентагон создаст группу по контролю за помощью Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Marco Gomez; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Республиканцы все громче требуют отчета о расходовании денег налогоплательщиков.

Пентагон создал целую структуру для контроля за военной помощью Киеву. Республиканцы все громче требуют отчета о расходовании денег налогоплательщиков — речь идет о 43 миллиардах долларов.

Группа американских экспертов начала свою работу еще в конце августа. На днях в Киев прибыл генеральный инспектор Минобороны США.

Он должен наладить общение и ускорить обмен информацией, чтобы к концу месяца ревизоры приступили к полноценной работе. Это первый случай, когда персонал Пентагона будет базироваться на Украине после начала спецоперации.

Ранее 5-tv.ru писал, что США потратили на Украину больше 100 миллиардов долларов. Fox News уточняет, что на этом фоне Пентагон не исключил новых поставок кассетных боеприпасов на Украину — даже несмотря на то, что генеральный секретарь ООН призвал прекратить их использование.

Тема:
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