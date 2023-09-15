«Мы боялись их»: найдены доказательства психических расстройств боевиков «Азова»*
В бывшей больнице в Мариуполе нашли медицинские заключения боевиков «Азова»*
Фото, видео: 5-tv.ru
Заключения врачей обнаружили в бывшей больнице Мариуполя. Почему люди с психическими отклонениями отправлялись на фронт?
Боевики украинского националистического формирования «Азов»* страдают психическими расстройствами. Документы, подтверждающие жуткие диагнозы, российские военнослужащие обнаружили в бывшей больнице Мариуполя.
Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь лично ознакомился с заключениями медиков. Среди выявленных диагнозов были даже те, которые не позволяют поступать на военную службу.
«Среди этих документов есть заключения психиатров, говорящие о том, что люди имеют наклонности суицидальные», — рассказал российский военнослужащий.
Психиатры рекомендовали таким пациентам отправиться на реабилитацию, однако вместо этого нездоровые украинцы отправились на фронт. Там они сеяли ужас и страх среди мирного населения: запугивали людей, не давали им еду и воду, не выпускали из подвалов и в принципе не оказывали помощь даже больным гражданам.
«Мы боялись их. Пропали несколько человек, и все стали бояться», — рассказал один из жителей Мариуполя.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики «Азова»* убивали детей в Мариуполе, называя их «карликами-разведчиками».
* — организация признана террористической и запрещена в РФ
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