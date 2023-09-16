Украинский военком раскрыл чудовищный масштаб потерь ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

Военком Бережной: за год киевская армия потеряла до 90% личного состава

Украинский военком раскрыл чудовищный масштаб потерь ВСУ

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

План украинской мобилизации удалось выполнить лишь на 13% в Полтавской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувший год потеряли от 80% до 90% личного состава. Об этом случайно проговорился исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата Виталий Бережной, что тут же подхватили некоторые украинские СМИ.

«Из 100 человек, пополнивших подразделения осенью 2022 года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя», — сообщил он во время сессии Полтавского городского совета.

Он также пожаловался, что план украинской мобилизации удалось выполнить лишь на 13%.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что по позициям ВСУ под Купянском нанесен мощный авиаудар.

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