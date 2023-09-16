Трамп позитивно оценил комментарий Путина об урегулировании кризиса на Украине

В ходе ВЭФ российский лидер похвалил рвение американского коллеги за несколько дней решить все острые проблемы, в их числе и украинский конфликт.
Фото: www.globallookpress.com / White House
Бывший президент США Дональд Трамп порадовался одобрению его идеи по урегулированию украинского конфликта со стороны российского коллеги Владимира Путина. Об этом политик сообщил в ходе интервью NBC News. Он не стал раскрывать методы, которыми планирует добиваться своего на посту главы Белого дома (если победит на выборах), но отметил — с Украиной он бы разобрался за сутки. Потому что точно знает, как заставить Киев и Москву заключить хорошую сделку.
«Мне нравится, что он (Владимир Путин. — Прим. ред.) сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи», — отметил Трамп.
Президент РФ похвалил американского политика 12 сентября во время своего выступления в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Он заявил, что желание Трампа «за несколько дней решить острые проблемы, в том числе и украинский кризис» не может не радовать. Это хорошо, сказал российский лидер. При этом Путин не скрыл, что не верит в изменение отношений между Москвой и Вашингтоном после выборов в 2024 году. Кто бы ни стал новым президентом.
Владимир Путин объявил о начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел военное положение в стране и начал мобилизацию, первые попытки переговоров не привели к значительным результатам. Москва еще не раз призывала к дипломатическому урегулированию конфликта, но Киев на законодательном уровне запретил любые контакты с Кремлем.
Ранее 5-tv.ru выяснял, какое отношение Дональд Трамп имеет к расследованию по импичменту действующему президенту США Джо Байдену.
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