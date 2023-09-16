Трамп позитивно оценил комментарий Путина об урегулировании кризиса на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп порадовался одобрению его идеи по урегулированию украинского конфликта со стороны российского коллеги Владимира Путина. Об этом политик сообщил в ходе интервью NBC News. Он не стал раскрывать методы, которыми планирует добиваться своего на посту главы Белого дома (если победит на выборах), но отметил — с Украиной он бы разобрался за сутки. Потому что точно знает, как заставить Киев и Москву заключить хорошую сделку.

«Мне нравится, что он (Владимир Путин. — Прим. ред.) сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи», — отметил Трамп.

Президент РФ похвалил американского политика 12 сентября во время своего выступления в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Он заявил, что желание Трампа «за несколько дней решить острые проблемы, в том числе и украинский кризис» не может не радовать. Это хорошо, сказал российский лидер. При этом Путин не скрыл, что не верит в изменение отношений между Москвой и Вашингтоном после выборов в 2024 году. Кто бы ни стал новым президентом.

Владимир Путин объявил о начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел военное положение в стране и начал мобилизацию, первые попытки переговоров не привели к значительным результатам. Москва еще не раз призывала к дипломатическому урегулированию конфликта, но Киев на законодательном уровне запретил любые контакты с Кремлем.

Ранее 5-tv.ru выяснял, какое отношение Дональд Трамп имеет к расследованию по импичменту действующему президенту США Джо Байдену.