Путин: ВС РФ укомплектованы современными образцами вооружения на 85-90%

Об этом российский президент сообщил накануне во время встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
Многие российские подразделения в зоне специальной военной операции (СВО) собраны аж на 85-90% самой современной техникой и вооружением. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, его слова приводит агентство ТАСС.
«Формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85–90 процентов», — сказал российский президент.
Ранее 5-tv.ru показал кадры, как готовят бойцов армии России на полигонах у передовой.
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