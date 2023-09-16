Путин: ВС РФ укомплектованы современными образцами вооружения на 85-90%

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Об этом российский президент сообщил накануне во время встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин: ВС РФ укомплектованы современными образцами вооружения на 85-90%

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Многие российские подразделения в зоне специальной военной операции (СВО) собраны аж на 85-90% самой современной техникой и вооружением. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, его слова приводит агентство ТАСС.

«Формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85–90 процентов», — сказал российский президент.

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