Артиллеристы РФ за сутки уничтожили в ДНР 9 машин ВСУ

В том числе, БМП Bradley американского производства.
Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Российская артиллерия южной группировки за последние сутки успешно уничтожили в Донецкой области аж девять военных машин врага, среди них также была БМП Bradley американского производства. Этой информацией поделился начальник пресс-центра Георгий Минесашвили с РИА Новости.
«Уничтожена боевая машина пехоты Bradley, три боевые бронированные машины 3-й штурмовой бригады ВСУ, а также пять автомобилей в населенных пунктах Предтечино, Часов Яре, Красногоровке», — сообщил военный.
Кроме того, российской армии удалось уничтожить склад с боеприпасами в Веселом, а также получилось ударить по пункту временной дислокации украинских боевиков в селе Первомайское.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинский военком раскрыл чудовищный масштаб потерь ВСУ.
- 16 сент
- Трамп позитивно оценил комментарий Путина об урегулировании кризиса на Украине
- 16 сент
- Путин: ВС РФ укомплектованы современными образцами вооружения на 85-90%
- 16 сент
- Украинский военком раскрыл чудовищный масштаб потерь ВСУ
- 16 сент
- Орудие к бою! Армия России отразила восемь атак штурмовых групп ВСУ
- 16 сент
- По позициям ВСУ под Купянском нанесен мощный авиаудар
- 16 сент
- Тяжело в учении: как готовят бойцов армии России на полигонах у передовой
- 15 сент
- В США разрешили Украине выбирать цели для ударов
- 15 сент
- В Киеве не видят смысла в продолжении контрнаступления ВСУ
- 15 сент
- «Спорт вне политики»: у фигуристки Дробязко отобрали литовское гражданство
- 15 сент
- «К чему это?» — глава Минобороны ФРГ разозлился на Кличко
Читайте также
88%
0.47 103.04
-0.19
Нашли ошибку?