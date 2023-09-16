Артиллеристы РФ за сутки уничтожили в ДНР 9 машин ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 14 0

В том числе, БМП Bradley американского производства.

Артиллеристы РФ за сутки уничтожили в ДНР 9 машин ВСУ

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российская артиллерия южной группировки за последние сутки успешно уничтожили в Донецкой области аж девять военных машин врага, среди них также была БМП Bradley американского производства. Этой информацией поделился начальник пресс-центра Георгий Минесашвили с РИА Новости.

«Уничтожена боевая машина пехоты Bradley, три боевые бронированные машины 3-й штурмовой бригады ВСУ, а также пять автомобилей в населенных пунктах Предтечино, Часов Яре, Красногоровке», — сообщил военный.

Кроме того, российской армии удалось уничтожить склад с боеприпасами в Веселом, а также получилось ударить по пункту временной дислокации украинских боевиков в селе Первомайское.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинский военком раскрыл чудовищный масштаб потерь ВСУ.

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Спецоперация
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