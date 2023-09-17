До сих пор запах гари: как киевский режим мстит за все свои неудачи

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Опубликованы кадры с херсонского направления фронта

Фото, видео: Река Александр / ТАСС ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На этой неделе ракета с кассетными боеприпасами взорвалась в спальном районе Новой Каховки

Собственно, тактику — после нас хоть потоп, хоть Чернобыль — киевские власти применяют с самого начала так называемой антитеррористическая операция (АТО) в Донбассе. Сейчас у них просто появилось новое оружие, на этой неделе ракета с кассетными боеприпасами взорвалась в спальном районе Новой Каховки, осколками поврежден целый микрорайон.

Новая Каховка на нашем левом берегу Днепра. ВСУ усиливают атаки и ежедневно пытаются переправиться через мощную реку. Как ее обороняют наши войска расскажет корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Украинские власти объявляют об эвакуации жителей 30 населенных пунктов с подконтрольной ВСУ части региона. И тут же Киев бьет по мирным кварталам Новой Каховки. Вот так сейчас выглядит улица Горького. Пострадал весь квартал, три многоэтажных дома. До сих пор разгорается балкон. Фасадная часть сильно пострадала. Все посечено осколками. До сих пор стоит запах гари.

В результате ракетного обстрела погиб один мирный житель. Еще около 12 человек получили ранения.

Обстрел мирных граждан — это очевидно месть ВСУ за все неудачи, которые их преследуют одна за другой. На этих кадрах одна из них — очередная отчаянная попытка высадиться на левый берег. Но наша разведка уже сообщила координаты цели.

Тема:
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