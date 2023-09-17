Собянин: еще один беспилотник уничтожен в Подмосковье

Ночью 17 сентября сбит еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), нацеленный совершить атаку на Москву. Дрон сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе в Раменском районе Подмосковья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По предварительной информации, жертв, пострадавших и разрушений в результате падения обломков — нет.