МО РФ: попытка Киева устроить теракт с помощью беспилотника пресечена

Утром 17 сентября успешно пресечена попытка Киева устроить теракт в Москве с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбит беспилотник в небе над Домодедовским районом в Подмосковье. Все подробности уточняются.