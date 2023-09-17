МО РФ: попытка Киева устроить теракт с помощью беспилотника пресечена

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 9 0

Над территорией Домодедовского района Подмосковья уничтожен беспилотник самолетного типа.

МО РФ: попытка Киева устроить теракт с помощью беспилотника пресечена

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Утром 17 сентября успешно пресечена попытка Киева устроить теракт в Москве с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбит беспилотник в небе над Домодедовским районом в Подмосковье. Все подробности уточняются.

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