МО РФ: попытка Киева устроить теракт с помощью беспилотника пресечена
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Над территорией Домодедовского района Подмосковья уничтожен беспилотник самолетного типа.
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev
Утром 17 сентября успешно пресечена попытка Киева устроить теракт в Москве с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Силами противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбит беспилотник в небе над Домодедовским районом в Подмосковье. Все подробности уточняются.
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