В Киеве и десяти областях Украины звучит воздушная тревога

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 13 0

В Киеве и десяти областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги

В Киеве и десяти областях Украины звучит воздушная тревога

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Тема:
Спецоперация

Сигнал пошел с четырех часов утра.

Воздушная тревога объявлена с четырех часов утра в Киеве, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Харьковской, Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины, а также в Запорожской области, но уже только на подконтрольных официальному Киеву частях. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации Украины.

Также известно, что сигнал начал звучать в 4:23 утра, время совпадает с московским.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что попытка Киева устроить теракт с помощью беспилотника пресечена.

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