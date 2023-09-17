В Киеве и десяти областях Украины звучит воздушная тревога

Сигнал пошел с четырех часов утра.

Воздушная тревога объявлена с четырех часов утра в Киеве, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Харьковской, Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины, а также в Запорожской области, но уже только на подконтрольных официальному Киеву частях. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации Украины.

Также известно, что сигнал начал звучать в 4:23 утра, время совпадает с московским.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что попытка Киева устроить теракт с помощью беспилотника пресечена.