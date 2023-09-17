В Киеве и десяти областях Украины звучит воздушная тревога
В Киеве и десяти областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
Сигнал пошел с четырех часов утра.
Воздушная тревога объявлена с четырех часов утра в Киеве, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Харьковской, Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины, а также в Запорожской области, но уже только на подконтрольных официальному Киеву частях. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации Украины.
Также известно, что сигнал начал звучать в 4:23 утра, время совпадает с московским.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что попытка Киева устроить теракт с помощью беспилотника пресечена.
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