Шольц выдвинул условие России для начала мирных переговоров по Украине

Шольц: вывод войск РФ из Украины — условие для мирных переговоров
Фото: © РИА Новости / Максим Гучек
Что немецкий политик намерен требовать у Владимира Путина?
Олаф Шольц назвал вывод российских войск с территории Украины основным условием для начала мирных переговоров. Такое заявление канцлер Германии сделал в ходе выступления в рамках федерального конгресса профсоюза Verdi.
«Это циничное заявление — говорить кому-то, по чьей территории катятся танки другой страны, что ему следует вести переговоры, а не защищаться», — отметил канцлер.
Также в ходе выступления Шольц затронул социальную сферу. Политик отметил, что не видит причин для снижения расходов в этой области. По его словам, правительство делает все, чтобы добиться стабильного уровня пенсий в ближайшие годы.
Шольц сравнил военную помощь Украине с участием ФРГ в бомбардировке Югославии
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шольц отказался пожать руку российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову на недавнем саммите G20, который прошел в Индии. По словам экспертов, такое решение лишь продемонстрировало его слабость как политического лидера.
- 18 сент
- Сильные взрывы прогремели в Одесской области
- 18 сент
- Русские не сдаются: украинская разведка сделала неожиданное заявление
- 18 сент
- Обречены на провал? Власти США сделали неудобное признание
- 17 сент
- «Стереть в пыль ВСУ»: когда Россия нанесет мощный удар по врагам
- 17 сент
- Президент Финляндии Ниинисте заявил о необходимости сохранения отношений с РФ
- 17 сент
- «Готовьтесь»: жителей украинских городов предупредили о «конце света»
- 17 сент
- Вертолет Ми-28 уничтожил дрон ВСУ при попытке атаки аэродрома под Калугой
- 17 сент
- ВСУ обстреляли деревню в Курской области, есть пострадавшие
- 17 сент
- Казнь откладывается? Что на самом деле ждет Владимира Зеленского
- 17 сент
- ВС РФ нанесли удар по цехам Харьковского бронетанкового завода
Читайте также
77%
0.47 103.04
-0.19
Нашли ошибку?