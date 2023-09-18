Шольц выдвинул условие России для начала мирных переговоров по Украине

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Шольц: вывод войск РФ из Украины — условие для мирных переговоров

Шольц выдвинул условие России для начала мирных переговоров по Украине

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Тема:
Спецоперация

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Олаф Шольц назвал вывод российских войск с территории Украины основным условием для начала мирных переговоров. Такое заявление канцлер Германии сделал в ходе выступления в рамках федерального конгресса профсоюза Verdi.

«Это циничное заявление — говорить кому-то, по чьей территории катятся танки другой страны, что ему следует вести переговоры, а не защищаться», — отметил канцлер.

Также в ходе выступления Шольц затронул социальную сферу. Политик отметил, что не видит причин для снижения расходов в этой области. По его словам, правительство делает все, чтобы добиться стабильного уровня пенсий в ближайшие годы.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шольц отказался пожать руку российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову на недавнем саммите G20, который прошел в Индии. По словам экспертов, такое решение лишь продемонстрировало его слабость как политического лидера.

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