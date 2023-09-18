Штурмовики Су-25 громят боевиков: лучшее видео из зоны СВО за день

Российская армейская авиация доминирует в воздухе, прикрывая движение войск на земле и уничтожая противника.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской авиации в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков.
Артиллеристы поддерживают наступление подразделений пехотных подразделений на всех направлениях и не дают противнику перебрасывать резервы. Часто им приходится менять позицию, чтобы противник не мог их засечь. Для уничтожения укреплений применяются снаряды с фугасным действием, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе и заглубленным бетонированным укреплениям противника.
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