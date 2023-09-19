ВСУ станет тяжелее добиться успехов на фронте из-за непроходимости дорог. Чего ожидать?

Приближается осенняя распутица, а это значит, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут чаще пользоваться беспилотниками и артиллерией в зоне спецоперации. Об этом URA.RU заявил полковник запаса Роман Насонов.

Эксперт уверяет, что украинские боевики станут устраивать артиллерийские дуэли и атаковать Россию с помощью беспилотников и диверсионно-разведывательных групп, так как добиться успехов на фронте будет труднее из-за непроходимости дорог.

Кроме того, украинская сторона станет чаще использовать безэкипажные полузатопленные катеры, чтобы пытаться атаковать Крым и его военные объекты. А на суше ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, однако результата у них не будет в связи с некомпетентностью и недостаточным обучением.

«В совокупности данных факторов вырастет количество сдающихся в плен, потому что качество подготовки украинских военнослужащих значительно падает», — отметил эксперт.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ предупредили об осложнении ситуации с наступлением зимы.