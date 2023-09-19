Меньше возможностей — больше дронов: как осень повлияет на ход спецоперации

|
Рита Миронова
Рита Миронова 150 0

Полковник запаса Насонов: при распутице ВСУ будут больше использовать дроны

Меньше возможностей — больше дронов: как осень повлияет на ход спецоперации

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

ВСУ станет тяжелее добиться успехов на фронте из-за непроходимости дорог. Чего ожидать?

Приближается осенняя распутица, а это значит, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут чаще пользоваться беспилотниками и артиллерией в зоне спецоперации. Об этом URA.RU заявил полковник запаса Роман Насонов.

Эксперт уверяет, что украинские боевики станут устраивать артиллерийские дуэли и атаковать Россию с помощью беспилотников и диверсионно-разведывательных групп, так как добиться успехов на фронте будет труднее из-за непроходимости дорог.

Кроме того, украинская сторона станет чаще использовать безэкипажные полузатопленные катеры, чтобы пытаться атаковать Крым и его военные объекты. А на суше ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, однако результата у них не будет в связи с некомпетентностью и недостаточным обучением.

«В совокупности данных факторов вырастет количество сдающихся в плен, потому что качество подготовки украинских военнослужащих значительно падает», — отметил эксперт.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ предупредили об осложнении ситуации с наступлением зимы.

Тема:
Спецоперация
20 сент
У самолетов ВСУ отключается электроника из-за работы российской РЭБ
20 сент
«Уже не до смеха»: в США напуганы словами Путина о разработке нового оружия
20 сент
Российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
20 сент
«Такого никто не делал»: как менялась тактика ВС РФ по ходу спецоперации
20 сент
Авиация РФ уничтожила мост в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы
20 сент
Экипаж РСЗО «Торнадо-С» ударил по пункту временной дислокации ВСУ
20 сент
В Петербурге обсудили, как помочь участникам СВО и их семьям
20 сент
Зеленский призвал Трампа поделиться планом достижения мира на Украине за 24 часа
20 сент
«Безумные поступки»: почему ВСУ перешли к новой тактике в зоне СВО
20 сент
В США забили тревогу из-за удара нового российского дрона по самолету ВСУ
+18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
96.62
0.40 103.37
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:17
Слава лгала? Киркоров появился на публике после подозрений в «инвалидности»
1:08
Сдается мне: в России узаконят посуточную аренду жилья
0:56
Обгоревшие и раздавленные тела матери и дочки найдены на месте взрыва в Балашихе
0:45
Все под контролем: что влияет на женскую сексуальную жизнь
0:37
Активные вещества: подходит ли гель для душа женским длинным волосам
0:24
Непростые вещи: что ищут археологи из Петербурга в Херсонской области

Сейчас читают

Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других
Армянская оппозиция начала процедуру импичмента Пашиняна
Обычные танкеры проскочили Северный морской путь: более 2 млн баррелей везут в Китай
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России