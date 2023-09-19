Небо под защитой: как в зоне спецоперации уничтожают беспилотники ВСУ

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Опубликованы кадры уничтожения беспилотников ВСУ в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

За воздушной обстановкой следят бойцы из отряда «Барс-12».

Российские военные полностью доминируют в небе в зоне спецоперации. Только за последние сутки, по данным Минобороны РФ, сбиты почти три десятка вражеских дронов.

За воздушной обстановкой следят и бойцы из отряда «Барс-12». Беспилотники они сбивали прямо в тот момент, когда корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин снимал про них материал.

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