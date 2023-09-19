«Возрастает риск»: Европа может вступить в конфликт с Россией из-за Украины
BZ: европейские страны могут вступить в конфликт с Россией из-за Украины
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Российская и американские стороны хотели бы избежать этого, однако на арене есть и другие игроки.
Политика западных стран, которой они придерживаются в вопросе Украины, может спровоцировать прямое столкновение с РФ. Об этом военные и политические эксперты предупредили в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung.
«Возрастает риск еще большей эскалации, ведущей к военному конфликту между НАТО и Россией», — указано в материале.
Авторы пишут, что аналитики допускают даже начало ядерной войны, хотя в России и США стараются избежать такого сценария.
Что касается конфликта на территории Украины — ВСУ не смогут победить российскую армию даже при помощи поставленного «чудо-оружия» или подготовленных за границей боевиков.
Эксперты обратили внимание на «европеизацию» конфликта Москвы и Киева. Именно поэтому важно не дать ситуации выйти из-под «политического контроля», а новым игрокам в виде стран НАТО вступить в прямое противостояние.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Москва неоднократно выражала открытость к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение о будущем Украины.
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