Российские «Солнцепеки» сожгли диверсантов ВСУ при переправе через Днепр

Украинские боевики были своевременно выявлены разведкой и операторами БПЛА.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Telegram / Официальный канал Министерства обороны Российской Федерации / mod_russia; 5-tv.ru
Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», стоящие на вооружении ВС РФ, сожгли группу украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем официальном Telegram-канале.
Оборонное ведомство показало кадры работы российского оружия. На опубликованной записи видно, как вражеские цели уничтожаются несколькими мощными ударами.
Уточняется, что ВСУ пытались переправиться через реку для последующего закрепления на левом берегу. Однако российские операторы беспилотных летательных аппаратов и разведка своевременно заметили противника, после чего его действия были пресечены «Солнцепеками».
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Москва неоднократно выражала открытость к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru показывал, как в зоне спецоперации уничтожают беспилотники ВСУ.
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