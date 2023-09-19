Гладков: в Шебекинском округе сбит беспилотник на подлете к городу

В Белгородской области в Шебекинском городском округе удалось успешно сбить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Он направлялся в сторону города. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Все экстренные службы в данный момент работают на месте и уточняют все детали о последствиях на земле. Пока, по предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших людей нет.