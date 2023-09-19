Гладков: в Шебекинском округе сбит беспилотник на подлете к городу

Аппарат был самолетного типа.
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev
В Белгородской области в Шебекинском городском округе удалось успешно сбить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Он направлялся в сторону города. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Все экстренные службы в данный момент работают на месте и уточняют все детали о последствиях на земле. Пока, по предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших людей нет.
- 19 сент
- МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России
- 19 сент
- МО РФ: ПВО сбили украинский беспилотник в небе Брянской области
- 17 сент
- Без паники: губернатор Севастополя объяснил, почему в Южной бухте идет дым
- 17 сент
- Развожаев: обломки беспилотника в Крыму упали на ферму
- 17 сент
- МО РФ: еще один беспилотник сбит над Крымом
- 17 сент
- Губернатор Севастополя сообщил о происходящем в городе
- 17 сент
- Гладков: в Белгородской области сбит беспилотник самолетного типа
- 17 сент
- МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотника на Белгородскую область
- 17 сент
- МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников на Крым
- 17 сент
- Вертолет Ми-28 уничтожил дрон ВСУ при попытке атаки аэродрома под Калугой
Читайте также
+17° 764 мм рт. ст.
72%
72%
96.22
-0.43 102.92
-0.17
-0.43 102.92
-0.17
Нашли ошибку?