В G7 допустили затягивание конфликта на Украине на шесть-семь лет

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Bloomberg: в G7 допустили затягивание конфликта на Украине на шесть-семь лет

В G7 допустили затягивание конфликта на Украине на шесть-семь лет

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Тема:
Спецоперация

США и их союзники уже планируют бюджет.

Руководители стран G7 готовятся еще долго финансировать украинскую армию в контексте конфликта с Россией. Предполагается, что противостояние может продолжаться до семи лет. Об этом говорится в статье издания Bloomberg, со ссылкой на интервью с высокопоставленным чиновником из входящей в Большую семерку европейской страны.

«США и их союзники в Группе семи теперь ожидают, что конфликт на Украине может затянуться на годы и встраивают такую возможность в свое военное и финансовое планирование… конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет», — сказано в публикации.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признавал, что не может спрогнозировать завершение российской спецоперации на Украине. Он также отмечал, что Киев «способен добиваться прогресса», но не без помощи партнеров из государств Североатлантического альянса.

Высказался о ситуации и президент Соединенных Штатов Джо Байден. В ходе выступления 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке он заявил, что только Россия стоит на пути к мирному урегулированию конфликта. Свои слова он объяснил тем, что ценой за мир Москва видит исключительно капитуляцию Украины.

Ранее 5-tv.ru также публиковал мнение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана относительно длительности вооруженного конфликта.

Тема:
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