В Петербурге обсудили, как помочь участникам СВО и их семьям

В завершение поездки Цивилева встретилась с семьями погибших бойцов.

О мерах поддержки ветеранов специальной военной операции говорили в Петербурге. Работу филиала фонда «Защитников Отечества» проинспектировала его председатель Анна Цивилева. Сотрудники провели экскурсию и рассказали с какими вопросами к ним приходят чаще всего. Так, участники боевых действий обращаются за заключениями военно-врачебной комиссии, просят помочь взыскать задолженность по зарплате, а также оформляют выплаты через фонд.

«Зачастую человек приходит в прямом смысле слова в одном ботинке после ранения, ампутации. У него нет документов — они сгорели. А воинские части или люди, которые могут это подтвердить, погибли. По стране мы уже отработали 250 тысяч обращений. Их них 190 тысяч — уже решены», — сообщила Цивилева.

Побывала Анна Цивилева и в Федеральном научном образовательном центре имени Альбрехта, где ей показали как разрабатывают современные протезы.