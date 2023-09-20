«Уже не до смеха»: в США напуганы словами Путина о разработке нового оружия

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 70 0

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США стоит обеспокоиться из-за нового оружия России

«Уже не до смеха»: в США напуганы словами Путина о разработке нового оружия

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/TV Zvezda

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Тема:
Спецоперация

Российский лидер анонсировал создание оружия на новых физических принципах.

В США должны серьезно озаботиться из-за слов президента РФ Владимира Путина о разработке нового оружия. Таким мнением поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон для YouTube-канала Judging Freedom.

Эксперт обратил внимание, что на минувшей неделе Путин сделал несколько важных заявлений, которыми намекнул, что в арсенале российской стороны скоро появится новое оружие.

«Почему это важно? Пять лет назад они сказали, что обладают гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись. Сейчас уже не до смеха», — прокомментировал он.

Джонсон также сообщил, что Пентагон и начальники штабов ВС США были повергнуты в шок, тем что Россия не просто разработала свое гиперзвуковое оружие, но и успешно применила его на украинском театре боевых действий. По словам аналитика, Москва послала вполне «четкий сигнал».

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