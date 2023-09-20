«Уже не до смеха»: в США напуганы словами Путина о разработке нового оружия
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США стоит обеспокоиться из-за нового оружия России
Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/TV Zvezda
Российский лидер анонсировал создание оружия на новых физических принципах.
В США должны серьезно озаботиться из-за слов президента РФ Владимира Путина о разработке нового оружия. Таким мнением поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон для YouTube-канала Judging Freedom.
Эксперт обратил внимание, что на минувшей неделе Путин сделал несколько важных заявлений, которыми намекнул, что в арсенале российской стороны скоро появится новое оружие.
«Почему это важно? Пять лет назад они сказали, что обладают гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись. Сейчас уже не до смеха», — прокомментировал он.
Джонсон также сообщил, что Пентагон и начальники штабов ВС США были повергнуты в шок, тем что Россия не просто разработала свое гиперзвуковое оружие, но и успешно применила его на украинском театре боевых действий. По словам аналитика, Москва послала вполне «четкий сигнал».
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