Эффективно и повсеместно: как работают российские ПТУР в зоне спецоперации

Российские военные выполняют сложнейшие задачи. Для этого они даже изобрели ноу-хау.

Эффективно бьют по врагу и наши противотанковые ракетные комплексы — такие установки легко поражают как дроны противника, так и тяжелую технику на расстояниии до шести километров. Их основное преимущество — скорость и маневренность.

Стоит только нашим бойцам получить приказ — как комплекс уже готов выехать на позицию. Причем прямо в кузове обычного пикапа. Это такое ноу-хау наших военных. Корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин обьяснит подробнее, как это работает.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны заявило о сбитых беспилотниках ВСУ в четырех российских регионах.