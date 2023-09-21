«Сигнал другим странам»: оскандалившаяся Бербок снова заговорила о войне с РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 79 0

Глава МИД ФРГ Бербок: война с Россией стала сигналом другим странам

«Сигнал другим странам»: оскандалившаяся Бербок снова заговорила о войне с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Weiken

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Заявления немецкого дипломата неоднократно подвергались критике.

Скандально известная своими высказываниями министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок снова сделала неоднозначное заявление о России, назвав конфликт на Украине сигналом другим странам. Своим мнением она поделилась во время общения с журналистами.

«Война с Россией — это еще и сигнал другим странам, другим режимам в мире. Его посыл в том, что Устав Организации Объединенных Наций будет соблюдаться», — приводит ее слова издание Die Welt.

МИД Германии ранее уже приходилось оправдываться за слова Бербок. В январе она имела неосторожность сказать, что Европа «ведет войну против России». В немецком внешнеполитическом ведомстве поспешили обратить внимание, что слова министра и поставки оружия киевскому режиму не означают, что Германия стала новой стороной конфликта РФ и Украины.

Сама Анналена позже назвала свои слова ошибкой, однако они уже успели вызвать волну критики не только за рубежом, но и в ФРГ. В частности, в МИД РФ потребовали прояснить позицию о статусе Германии в конфликте на Украине. Официальный представитель ведомства Мария Захарова советовала Бербок отправиться в отпуск.

После этого Захарова также реагировала на призыв Бербок к России развернуть свою политику на «360 градусов». В ответ она предложила главе МИД Германии обратиться к школьной программе, ведь такой разворот ничего не изменит, поскольку полный круг и равняется 360 градусам.

Депутат правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер благодарил Москву за адекватную оценку слов Бербок. Он отмечал, что главе МИД страны следует экономить на визажистах и вкладываться в свое образование.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала найти потерянный ум Бербок.

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