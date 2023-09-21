«Сигнал другим странам»: оскандалившаяся Бербок снова заговорила о войне с РФ

Глава МИД ФРГ Бербок: война с Россией стала сигналом другим странам
Фото: www.globallookpress.com / Oliver Weiken
Заявления немецкого дипломата неоднократно подвергались критике.
Скандально известная своими высказываниями министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок снова сделала неоднозначное заявление о России, назвав конфликт на Украине сигналом другим странам. Своим мнением она поделилась во время общения с журналистами.
«Война с Россией — это еще и сигнал другим странам, другим режимам в мире. Его посыл в том, что Устав Организации Объединенных Наций будет соблюдаться», — приводит ее слова издание Die Welt.
МИД Германии ранее уже приходилось оправдываться за слова Бербок. В январе она имела неосторожность сказать, что Европа «ведет войну против России». В немецком внешнеполитическом ведомстве поспешили обратить внимание, что слова министра и поставки оружия киевскому режиму не означают, что Германия стала новой стороной конфликта РФ и Украины.
Сама Анналена позже назвала свои слова ошибкой, однако они уже успели вызвать волну критики не только за рубежом, но и в ФРГ. В частности, в МИД РФ потребовали прояснить позицию о статусе Германии в конфликте на Украине. Официальный представитель ведомства Мария Захарова советовала Бербок отправиться в отпуск.
После этого Захарова также реагировала на призыв Бербок к России развернуть свою политику на «360 градусов». В ответ она предложила главе МИД Германии обратиться к школьной программе, ведь такой разворот ничего не изменит, поскольку полный круг и равняется 360 градусам.
Депутат правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер благодарил Москву за адекватную оценку слов Бербок. Он отмечал, что главе МИД страны следует экономить на визажистах и вкладываться в свое образование.
Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала найти потерянный ум Бербок.
- 21 сент
- Танк ВСУ обстрелял село в Брянской области, введен режим ЧС
- 21 сент
- «Пора вернуться»: Украине предложили стать российским округом
- 21 сент
- Быстро и незаконно: сотрудники СБУ в отчаянии продают свои квартиры в ЛНР
- 21 сент
- Эффективно и повсеместно: как работают российские ПТУР в зоне спецоперации
- 21 сент
- За ними охотится ВСУ. Работа расчетов РСЗО «Торнадо-С»: лучшее видео из зоны СВО
- 21 сент
- Минобороны заявило о сбитых беспилотниках ВСУ в четырех российских регионах
- 21 сент
- Сержант-трансгендер Эштон-Чирилло отстранена от должности спикера ВСУ: теперь в акушеры?
- 20 сент
- У самолетов ВСУ отключается электроника из-за работы российской РЭБ
- 20 сент
- «Уже не до смеха»: в США напуганы словами Путина о разработке нового оружия
- 20 сент
- Российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
Читайте также
73%
0.40 103.37
0.45
Нашли ошибку?