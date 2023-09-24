Экс-премьер Украины назвал причину сохранения власти Зеленским
Азаров: Зеленский остается у власти только за счет конфликта на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Zelensky
Каждый год рейтинги главаря киевского режима падают. Но почему он до сих пор на своем посту?
Президенту Украины Владимиру Зеленскому удается сохранять свою власть только за счет конфликта с Россией. Об этом заявил экс-премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.
«Вооруженный конфликт — единственное, что сохраняет власть Зеленского. Он был ему выгоден с самого первого дня по день сегодняшний», — написал он.
Чиновник напомнил, что каждый год рейтинги Зеленского падают из-за проблем в экономике и коррупционных скандалов. Однако спустя неделю после начала спецоперации украинский лидер получил образ «героя», а спустя год — начал контролировать СМИ и ввел цензуру.
«Как только вооруженный конфликт закончится, люди проголосуют за кого угодно кроме него», — резюмировал Азаров.
К слову, Зеленский продолжает посещать страны, назвавшие себя партнерами Украины. Прежде политик приехал из США, а теперь нанес визит в Канаду в попытках привлечь в страну инвестиции.
ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Тогда киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов еще на тот момент самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО восприняли миротворческую миссию как «вторжение» и объявили России экономическую войну, а также начали снабжать Украину вооружением и техникой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский с радостью приветствовал украинского нациста в парламенте Канады.
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