В США сообщили о причастности НАТО к удару по штабу Черноморского флота в Крыму

В ходе нападения в воздух был поднят американский Boeing P-8 Poseidon.

Ракетный удар украинских боевиков по зданию штаба Черноморского флота России в Крыму помогли осуществиьть специальные системы наблюдения, которые оснащены Североатлантическим альянсом, это заявил экс-разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.

«Этого не могло произойти без участия Британии, США и НАТО», — заявил он, комментирую атаку.

Риттер отметил, что в ходе нападения в воздух был поднят американский Boeing P-8 Poseidon. По его словам, он был нужен для того, чтобы на месте правильно скоординировать действия артиллерии.

Во время ракетной атаки по Севастополю был замечен американский «Посейдон»

«Это была не украинская атака против России, это была атака НАТО против России», — подчеркнул бывший американский разведчик.

22 сентября со стороны Украины прилетел ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об инциденте первым рассказал губернатор города Михаил Развожаев. По данным Министерства обороны РФ, один военнослужащий ВС РФ считается пропавшим без вести. Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над полуостровом были сбиты крылатые ракеты противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что удар по штабу Черноморского флота в Севастополе могли нанести ракетой Storm Shadow.