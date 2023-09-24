Богомаз: ВСУ попытались совершить теракт в Брянской области
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Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен беспилотник.
Фото: © РИА Новости
Украинские боевики попытались совершить теракт в Брянской области с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО), они справились с задачей.
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