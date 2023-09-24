Богомаз: ВСУ попытались совершить теракт в Брянской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 35 0

Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен беспилотник.

Богомаз: ВСУ попытались совершить теракт в Брянской области

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Украинские боевики попытались совершить теракт в Брянской области с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он отметил, что беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО), они справились с задачей.

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