Поматросили и бросили: союзники Украины отказываются от поддержки страны

Politico: ярые союзники Украины в Европе начали отказываться от поддержки
Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze
Чем вызвано изменение позиции западных стран?
Союзники Украины из ряда западных стран оказывают ей все меньше и меньше поддержки. Об этом сообщает издание Politico.
В материале отмечается, что лидеры иностранных государств столкнулись с различными внутренними проблемами. К примеру, они не могут прийти к единому мнению касательно места Украины в Европейском союзе. Также во многих странах приближаются выборы.
Самый яркий пример — Польша, премьер-министр которой сообщил о прекращении поставок нового оружия на Украину. Это заявление ознаменовало эскалацию конфликта между Киевом и Варшавой из-за продовольственных товаров.
«Если у вас есть общество, где только 40 процентов поддерживают поставки оружия Украине, а ваше правительство предлагает поддержку почти на уровне стран Балтии, это вызывает негативную реакцию», — заявил Милан Нич, научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям.
Зерно истинного раздора: лучшие друзья Украины становятся ее врагами
Ранее 5-tv.ru сообщал, что чем поведение Владимира Зеленского раздражает западных лидеров. Действия президента Украины могут лишить Киев поддержки.
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