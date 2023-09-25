Поматросили и бросили: союзники Украины отказываются от поддержки страны

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Politico: ярые союзники Украины в Европе начали отказываться от поддержки

Поматросили и бросили: союзники Украины отказываются от поддержки страны

Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze

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Тема:
Спецоперация

Чем вызвано изменение позиции западных стран?

Союзники Украины из ряда западных стран оказывают ей все меньше и меньше поддержки. Об этом сообщает издание Politico.

В материале отмечается, что лидеры иностранных государств столкнулись с различными внутренними проблемами. К примеру, они не могут прийти к единому мнению касательно места Украины в Европейском союзе. Также во многих странах приближаются выборы.

Самый яркий пример — Польша, премьер-министр которой сообщил о прекращении поставок нового оружия на Украину. Это заявление ознаменовало эскалацию конфликта между Киевом и Варшавой из-за продовольственных товаров.

«Если у вас есть общество, где только 40 процентов поддерживают поставки оружия Украине, а ваше правительство предлагает поддержку почти на уровне стран Балтии, это вызывает негативную реакцию», — заявил Милан Нич, научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям.

Зерно истинного раздора: лучшие друзья Украины становятся ее врагами

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чем поведение Владимира Зеленского раздражает западных лидеров. Действия президента Украины могут лишить Киев поддержки.

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