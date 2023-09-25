В зоне спецоперации уничтожены командные пункты и бронетехника ВСУ

Российские Су-34 поразили пункты управления БПЛА на краснолиманском направлении
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Точное количество ликвидированных боевиков не уточняется.
Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) уничтожили в зоне спецоперации командно-наблюдательные пункты, а также бронетехнику и пункты управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Удары на краснолиманском направлении наносились с помощью истребителей-бомбардировщиков Су-34. Точное количество ликвидированных и раненых боевиков не раскрывается.
«Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов, а также боевую бронированную технику ВСУ», — сообщается в материале.
Цели были поражены с помощью управляемых авиационных боеприпасов. Такое вооружение позволяет летчикам с хирургической точностью уничтожать противника даже с большой высоты.
Российские военные ликвидировали более 500 боевиков ВСУ за сутки
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска отразили атаку ВСУ рядом с населенным пунктом Веселое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Армии РФ удалось улучшить свое тактическое положение.
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