В зоне спецоперации уничтожены командные пункты и бронетехника ВСУ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Российские Су-34 поразили пункты управления БПЛА на краснолиманском направлении

В зоне спецоперации уничтожены командные пункты и бронетехника ВСУ

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Точное количество ликвидированных боевиков не уточняется.

Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) уничтожили в зоне спецоперации командно-наблюдательные пункты, а также бронетехнику и пункты управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Удары на краснолиманском направлении наносились с помощью истребителей-бомбардировщиков Су-34. Точное количество ликвидированных и раненых боевиков не раскрывается.

«Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов, а также боевую бронированную технику ВСУ», — сообщается в материале.

Цели были поражены с помощью управляемых авиационных боеприпасов. Такое вооружение позволяет летчикам с хирургической точностью уничтожать противника даже с большой высоты.

Российские военные ликвидировали более 500 боевиков ВСУ за сутки

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска отразили атаку ВСУ рядом с населенным пунктом Веселое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Армии РФ удалось улучшить свое тактическое положение.

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