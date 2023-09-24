Российские войска улучшили положение на донецком направлении

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 32 0

Какой тактики сегодня придерживаются защитники Донбасса?

Российские войска улучшили положение на донецком направлении

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

В районе населенного пункта Веселое в ДНР ВС РФ успешно отразили атаку боевиков ВСУ. Этим российские войска улучшили свое тактическое положение.

Авиация и артиллерия группировки «Южной» разбила 110-ю механизированную бригаду ВСУ. В результате контратаки ВС РФ заняли более выгодную позицию. Об этом сообщило Министерство обороны России на брифинге.

Также, за сутки силы России отразили атаки ВСУ вблизи населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Веселое. ВС РФ уничтожили около 305 боевиков, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и американскую артиллерийскую систему М777.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении.

Тема:
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