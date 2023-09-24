Российские ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской и Курской областями

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

Террористическая атака была пресечена в районе 14:40 по московскому времени.

Российские ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской и Курской областями

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской и Курской областями. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщила в своем Telegram-канале.

Киевский режим предпринял безуспешную попытка атаковать объекты на территории РФ в районе 14:40 по московскому времени. Действия противника были пресечены. Для удара ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.

Информации о разрушениях или пострадавших нет. В каких районах были перехвачены вражеские аппараты — не уточняется.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами и снарядами, в частности натовского калибра. Целями противника зачастую выступают жилые районы и гражданские объекты.

Ранее 5-tv.ru писал, что ккраинский беспилотник атаковал административное здание в Курске.

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