Российские ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской и Курской областями
Террористическая атака была пресечена в районе 14:40 по московскому времени.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской и Курской областями. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщила в своем Telegram-канале.
Киевский режим предпринял безуспешную попытка атаковать объекты на территории РФ в районе 14:40 по московскому времени. Действия противника были пресечены. Для удара ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.
Информации о разрушениях или пострадавших нет. В каких районах были перехвачены вражеские аппараты — не уточняется.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами и снарядами, в частности натовского калибра. Целями противника зачастую выступают жилые районы и гражданские объекты.
Ранее 5-tv.ru писал, что ккраинский беспилотник атаковал административное здание в Курске.
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