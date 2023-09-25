Дежурные силы ПВО перехватили беспилотники над Брянской и Курской областями
Киевский режим в очередной раз предпринял попытку атаковать территории РФ.
Фото: Невар Виталий / ТАСС
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали сегодня утром, 25 сентября, два беспилотных летательных аппарата ВСУ в небе над Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что террористическая атака киевского режима была пресечена в районе 10:00. Враг для удара по российским объектам использовал БПЛА самолетного типа, однако его действия были успешно пресечены.
О разрушениях или пострадавших не сообщается. В каких именно районах упали обломки летательных аппаратов — также не уточняется.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами и снарядами, в частности натовского калибра.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО нейтрализовали четыре украинских БПЛА над Черным морем и Крымом.
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