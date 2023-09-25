Дежурные силы ПВО перехватили беспилотники над Брянской и Курской областями

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали сегодня утром, 25 сентября, два беспилотных летательных аппарата ВСУ в небе над Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что террористическая атака киевского режима была пресечена в районе 10:00. Враг для удара по российским объектам использовал БПЛА самолетного типа, однако его действия были успешно пресечены.

О разрушениях или пострадавших не сообщается. В каких именно районах упали обломки летательных аппаратов — также не уточняется.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами и снарядами, в частности натовского калибра.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО нейтрализовали четыре украинских БПЛА над Черным морем и Крымом.