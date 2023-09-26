Шойгу: за сентябрь в зоне СВО уничтожены свыше 17 тыс боевиков ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 10 0

Бойцы продолжают активные действия по разгрому противника.

Шойгу: за сентябрь в зоне СВО уничтожены свыше 17 тыс боевиков ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

Российские военные за сентябрь достигли больших успехов в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, приводя данные.

Так, по его словам, бойцы продолжают активные действия по разгрому противника — только за сентябрь уничтожены свыше 17 тысяч неонацистов и более 2,7 тысячи единиц военной техники, включая западную.

Среди уничтоженной техники — семь БМП Bradley, 77 артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и США, а также два немецких танка Leopard и один английский танк Challenger.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Тема:
Спецоперация
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