Шойгу: за сентябрь в зоне СВО уничтожены свыше 17 тыс боевиков ВСУ
Бойцы продолжают активные действия по разгрому противника.
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Российские военные за сентябрь достигли больших успехов в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, приводя данные.
Так, по его словам, бойцы продолжают активные действия по разгрому противника — только за сентябрь уничтожены свыше 17 тысяч неонацистов и более 2,7 тысячи единиц военной техники, включая западную.
Среди уничтоженной техники — семь БМП Bradley, 77 артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и США, а также два немецких танка Leopard и один английский танк Challenger.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
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