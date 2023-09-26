Год со дня теракта на «Северных потоках»: как продвигается расследование

Организаторы и исполнители до сих пор не найдены.

Сегодня исполняется год со дня резонансного теракта на «Северных потоках». Мощными подводными взрывами из строя были выведены две нитки трубопровода, предназначенные для транспортировки в Европу российского газа.

На Западе заявили об украинском следе в деле о взрыве «Северных потоков»

Организаторы и исполнители до сих пор не найдены. Россию так и не допустили к месту взрыва. Запад отказывается от открытого расследования, а в прессе без конца появляются все новые версии произошедшего. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть информация о попытках взорвать «Турецкий поток».