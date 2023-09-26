Год со дня теракта на «Северных потоках»: как продвигается расследование
Со дня теракта не «Северных потоках» прошел ровно год
Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry1; 5-tv.ru
Организаторы и исполнители до сих пор не найдены.
Сегодня исполняется год со дня резонансного теракта на «Северных потоках». Мощными подводными взрывами из строя были выведены две нитки трубопровода, предназначенные для транспортировки в Европу российского газа.
На Западе заявили об украинском следе в деле о взрыве «Северных потоков»
Организаторы и исполнители до сих пор не найдены. Россию так и не допустили к месту взрыва. Запад отказывается от открытого расследования, а в прессе без конца появляются все новые версии произошедшего. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.
Ранее, писал 5-tv.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть информация о попытках взорвать «Турецкий поток».
- 25 сент
- Есть что скрывать? Дания боится расследовать с Россией подрыв «Северных потоков»
- 15 сент
- Лавров: Запад заметает под ковер ситуацию с «Северными потоками»
- 10 сент
- В Совбезе назвали подрыв «СП» одним из самых резонансных терактов Киева и Запада
- 8 сент
- Лавров заявил, что у России есть информация о попытках взорвать «Турецкий поток»
- 30 авг
- Орбан пригрозил войной в случае атак на газопроводы в Венгрию
- 29 авг
- «НАТО не сможет устоять»: Карлсон назвал виновную в подрыве «Северного потока» страну
- 25 авг
- На Западе заявили об украинском следе в деле о взрыве «Северных потоков»
- 22 авг
- «Северный поток — 2» не тронут: в Германии определились с судьбой терминала СПГ
- 13 июл
- Журналист Херш: глава ЦРУ может стоять за организацией подрыва «Северных потоков»
- 12 июл
- На вероятно связанной с подрывами «Северных потоков» яхте нашли следы взрывчатки
Читайте также
87%
0.11 102.25
-0.11
Нашли ошибку?